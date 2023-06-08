В США призвали ускорить поставки вооружений ВСУ Бывший вице-президент Пенс: США должны ускорить поставки военной помощи Киеву

Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Global Look Press

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил телеканалу CNN, что Вашингтону необходимо оперативнее поставлять оружие и военную технику Украине. По его словам, только таким образом украинские военные смогут восстановить территориальную целостность своей страны. Он обвинил президента Джо Байдена в медлительности по этому вопросу.

Я считаю, что США должны продолжать снабжать <...> украинских военных всем необходимым для того, чтобы они смогли <...> восстановить территориальную целостность, — сказал Пенс.

По его словам, поддержка Украины «отвечает национальным интересам США».

Ранее Минобороны Германии поручило оборонному концерну Rheinmetall подготовить дополнительную партию боевых машин пехоты (БМП) Marder для дальнейшей передачи Украине. Отмечается, что речь идет о 20 БМП из внутренних резервов. Сумма контракта составляет несколько десятков миллионов евро. Новая поставка военной техники Киеву станет дополнением к уже отправленным 40 БМП ВСУ.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. Представитель американской администрации пояснила, что существует определенный процесс принятия страны в НАТО, в котором принимают участие все члены Альянса. Жан-Пьер добавила при этом, что Вашингтон сохраняет приверженность «политике открытых дверей».