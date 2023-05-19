Патрушев предупредил Европу о радиоактивном облаке с Украины Патрушев: после уничтожения боеприпасов на Украине в сторону Европы направилось радиоактивное облако

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, передает ТАСС. По его словам, оно направилось в сторону Европы.

(США) Украине <…> «помогли»: надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации, — предупредил Патрушев.

О планах поставки Киеву снарядов с обедненным ураном 21 марта объявила замминистра обороны Британии Аннабель Голди. Она указала, что такие боеприпасы поставят Украине наряду с танками Challenger 2.

25 марта президент РФ Владимир Путин после анонсированных Британией поставок заверил, что России есть чем ответить. Глава государства отметил, что у России есть «сотни тысяч таких снарядов», но она их пока не применяет. Российский лидер заявил, что в ответ страна разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Путин указал, что строительство хранилища для вооружений на белорусской территории завершится к 1 июля.