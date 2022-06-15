Патрушев: поставки западного оружия на Украину затягивают конфликт

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Попытки западных стран надавить на Россию при помощи поставок на Украину вооружения и усиления антироссийских санкций контрпродуктивны, считает секретарь Совбеза Николай Патрушев. Как пишет ТАСС, такое заявление он сделал в ходе заседания представителей стран БРИКС, которые курируют вопросы по безопасности.

Западники рассчитывают оказать давление на Москву, продолжая наращивать поставки вооружений на Украину и усиливать санкционное давление. Такие действия контрпродуктивны, — сказал Патрушев.

Он отметил, что поставки оружия помогают лишь искусственным образом затянуть конфликт, а это, в свою очередь, приводит к новым человеческим жертвам и разрушениям домов.

Кроме того, Патрушев подчеркнул, что деструктивные действия США, Великобритании и других стран по накачке Киева оружием и поощрение нацистских настроений привели к тому, что между Россией и Украиной практически прекратился диалог.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Запад не имеет права поставлять оружие на Украину согласно документу «Общая позиция», который регулирует такой экспорт в Евросоюзе с 2008 года. Она разобрала два положения этого документа и подчеркнула, что поставки противоречат каждому из них. Например, Евросоюз не должен поставлять оружие в государства, где оно может быть использовано во внутренних конфликтах. А также в страны, где посредством этого вооружения могут растянуться военные действия.