Патрушев предупредил страны НАТО об опасности со стороны США Патрушев: США легко отправят на убой войска других стран НАТО вместо своих

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Патрушев

США легко отправят на убой войска других стран НАТО вместо своих представителей «исключительного» американского народа, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В статье в российском журнале «Разведчик» он отметил, что армии Альянса являются для Вашингтона колониальными.

Замечу, что на практике натовские армии для Америки также являются колониальными. При необходимости Вашингтон легко отправит на убой войска других стран-членов Альянса, не рискуя жизнями представителей «исключительного» американского народа, — написал Патрушев.

По его словам, непрерывное расширение Альянса дает США возможность поглощать разные страны и лишать их самостоятельности. Патрушев указал на то, что за 70 лет натовцы стали участниками более чем 200 военных конфликтов по всему миру, однако на словах провозглашают приверженность миру.

Ранее журналист Гарланд Никсон заявил, что Белый дом готов пожертвовать жизнями всех украинцев для дестабилизация России. По его словам, скоро уже не останется ни одного украинца, чтобы продолжать сражения на фронте.