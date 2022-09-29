Пасечник прибыл в Москву для завершения процедуры по вхождению ЛНР в Россию

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Леонид Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник прилетел в Москву для завершения процедуры по вхождению республики в состав России, сообщает ТАСС. Накануне в столицу уже приехали глава ДНР Денис Пушилин, председатель военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.

Уже нахожусь в Москве, — сказал Пасечник.

Ранее Стремоусов уточнил, что встреча с Путиным запланирована, однако когда конкретно она произойдет, до сих пор неизвестно.

Референдумы о присоединении к России проходили с 23 по 27 сентября. Если верить их итогам, за вхождение в состав РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

В связи с проведением референдумов Служба безопасности Украины обвинила глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины в ведении коллаборационной деятельности. Так, в списке значатся руководитель ДНР Денис Пушилин, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, председатель ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, а также ряд других политиков.