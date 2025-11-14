На сегодняшний день Киев находится в политическом и военном цугцванге, написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Речь идет о положении из шахмат и шашек, при котором любой ход игрока ведет лишь к ухудшению его позиции.

[Киевская власть] ожидаемо попала в цугцванг. Каждый день ей приносит ухудшение позиции на игровой доске, — говорится в сообщении.

Медведев обратил внимание, что окружение войск потенциально грозит обрушить всю линию украинского фронта. По его мнению, за этим могут последовать новые потери территорий противником. Кроме того, в энергетике Украины нарастает коллапс, вызванный ударами со стороны российской армии.

Ранее Медведев заявил, дело бизнесмена Тимура Миндича, известного как один из главных соратников президента Украины Владимира Зеленского, организовали Соединенные Штаты. Он не исключил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации главы государства и его окружения.