Госдума предложила усилить наказание за экстремистскую символику

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В Госдуме готовят поправки в законодательство, согласно которым за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики фигуранту дела будет грозить штраф до 100 тысяч рублей, сообщил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Ранее генпрокурор Игорь Краснов предложил прописать ответственность за пропаганду и демонстрацию символики, которую можно применять в экстремистских целях.

Мы видим, что сейчас из-за рубежа нам пытаются навязать, например, альтернативный флаг России. Мы уже обратились в Генпрокуратуру с предложением признать материалы, его пропагандирующие, экстремистскими. Установление ответственности — следующий логичный шаг, — подчеркнул Пискарев.

Депутат отметил, что комиссия поддерживает предложения Краснова и предлагает ввести ответственность меру аналогичную ответственности за пропаганду и демонстрирование нацистской символики. По словам Пискарева, за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики КоАП предусматривает штрафы вплоть до ста тысяч рублей.

26 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование любой символики в экстремистских целях. По его словам, в ряде зарубежных стран возникла настоящая истерия вокруг георгиевской ленты, при этом запреты на демонстрацию нацистской атрибутики отсутствуют. В России действуют соответствующие нормы, однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях, в частности флагов и значков.