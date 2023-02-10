Минометчики «Отважные» разнесли позиции ВСУ в зоне СВО Минобороны показало боевую работу группировки «Отважные»

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало кадры ликвидирования целей ВСУ минометчиками группировки «Отважные» в зоне проведения спецоперации на Украине, передает ТАСС. По информации ведомства, военнослужащие поражают укрепления, технику и живую силу украинских войск из буксируемых минометов 2Б9 «Василек».

Ранее российские силы ликвидировали подразделение ВСУ под Авдеевкой. Накануне украинское командование направило подразделение в соответствующий укрепрайон. Российская разведка обнаружила перемещение бойцов и передала координаты их местоположения артиллеристам.

Ранее российские военные в ходе артиллерийской дуэли под Авдеевкой ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины. Бой произошел в ночь на 8 февраля. Российские военные для поражения минометного расчета задействовали разведку и систему контрбатарейной борьбы. Противник был уничтожен с использованием ствольной артиллерии и минометов.