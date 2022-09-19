«Ветераны России» предложили Пугачевой посетить место удара ВСУ по Донецку Глава «Ветеранов России» Резяпов посоветовал Пугачевой отправиться в Донбасс и закупить оружие и коптеры для ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ильдар Резяпов

Глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов в разговоре с NEWS.ru посоветовал отправиться певице Алле Пугачевой в Донбасс. По его словам, примадонна игнорировала происходящее в Донбассе с 2014 года. Резяпов также составил возможную карту маршрута для певицы, которая пролегает через Крым, Херсон, Мелитополь, Лисичанск, Северодонецк, Луганск и Донецк, по которому ВСУ 19 сентября нанесли удар — по предварительным данным погибли 13 человек, включая двоих детей.

С 2014-го Алла Пугачева игнорировала происходящее в Донбассе. Мы бы ей посоветовали отправиться туда прямо сейчас. Маршрут простой, можно через Крым — Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Лисичанск, Северодонецк, Луганск, Донецк. Пусть посмотрит в глаза «иллюзорным целям», которые артиллерия киевского режима превратила в цели реальные для натовских боеприпасов. Только сегодня погибло 13 человек, их них двое детей, — заявил Резяпов.

В ответ на желание Пугачевой включить ее в иноагентский список глава «Ветеранов России» попросил ее не «паясничать». По мнению Резяпова, источники доходов королевы советской поп-музыки могли бы проверить налоговики. Лидер общероссийского движения посоветовал Пугачевой заняться поддержкой ВС России.

А по поводу включения в список иноагентов поближе к Максиму — не надо паясничать. Источники доходов прекрасно могла бы проверить налоговая. Вместо желания записаться в иностранные агенты, она бы лучше поддержала Вооруженные силы России, купила бы пару десятков коптеров, снайперских винтовок, теплых вещей, генераторов, — отметил Резяпов.

Глава «Ветеранов России» назвал желание Пугачевой признать ее иноагентом «издевательскими просьбами». Резяпов считает, что подобные поступки примадонны не красят ее по отношению к россиянам.

Об уничтожении России практически открыто говорят на Западе, а тут такие издевательские, с ухмылкой, просьбы. Ее подобный поступок подчеркивает ее предательство как человека. Если она поступает так по отношению к россиянам, лишите ее всех званий, всех регалий и пусть катится из России на все четыре стороны, — высказался Резяпов.

Примадонна 18 сентября призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она написала в своих соцсетях, что солидарна с мужем, шоуменом Максимом Галкиным. Певица назвала супруга «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».