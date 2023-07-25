Организация Human Rights House Foundation внесена в перечень нежелательных

Фото: humanrightshouse.org

Министерство юстиции России внесло норвежскую организацию Human Rights House Foundation в перечень неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна, сообщается на сайте министерства. Подчеркивается, что 7 июля Генпрокуратура РФ признала эту организацию нежелательной.

Согласно данным ведомства, распоряжение о включении организации в перечень нежелательных было подписано еще 24 июля. Помимо самой Human Rights House в список также вошли пять ее филиалов, расположенных на территории Украины, Литвы, Грузии и Армении.

По версии Генпрокуратуры России, деятельность вышеупомянутых организаций направлена на нарушение территориальной целостности РФ. Кроме того, они занимаются формированием общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем.

Генпрокуратура России ранее признала телеканал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нежелательной организацией. Решение касается двух юридических лиц SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., зарегистрированных в Нидерландах. Представители ведомства пояснили, что телеканал распространяет материалы СМИ-иноагентов и террористических организаций. Финансирование «Дождя» же осуществляется нидерландским фондом Stichting 2 Oktober (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).