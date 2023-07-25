Телеканал «Дождь» признали нежелательной организацией в России Генпрокуратура РФ признала телеканал «Дождь» нежелательной организацией в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ признала телеканал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нежелательной организацией в России. Как уточняется на официальном сайте надзорного ведомства, решение касается юридических лиц SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., зарегистрированных в Нидерландах.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре пояснили, что «Дождь» распространяет материалы СМИ-иноагентов и террористических организаций, в том числе связанных с политиком Алексеем Навальным. При этом, по данным прокуратуры, финансирование телеканала осуществляет признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность Всемирного фонда дикой природы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Организация формирует угрозы безопасности в экономической сфере, заявили в ведомстве.