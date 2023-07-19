Опубликовано видео задержания администраторов Telegram-каналов МВД показало видео задержания администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве

Фото: МВД России

Министерство внутренних дел России опубликовало кадры с задержания администраторов Telegram-каналов. Предполагается, что речь идет об администраторах каналов «Незыгарь», «Кремлевская прачка», а также «Силовики». Их подозревают в вымогательстве в особо крупном размере.

Сотрудники БСТМ МВД России задержали двоих жителей города Москвы. Они подозреваются в вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные распространяли на своих каналах заведомо ложную информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию пострадавших. За удаление таких публикаций они требовали крупные суммы денег, которые необходимо было перевести в криптовалюте на анонимные кошельки. У подозреваемых были проведены обыски и изъяты технические средства, подтверждающие их причастность к преступлениям.

Юрист Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru ранее предположил, на какой срок сядут авторы канала «Кремлевская прачка», подозреваемые в вымогании денег. По его мнению, им грозит до 20 лет лишения свободы в случае, если редакция канала будет признана преступным сообществом.