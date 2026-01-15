Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 16:53

«Опаздывают на много лет»: депутат о желании ЕС создать аналог «Орешника»

Депутат Колесник: у Европы нет шансов создать оружие, превосходящее «Орешник»

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Европа не способна разработать оружие, превосходящее российский ракетный комплекс «Орешник», заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Евросоюзу нужно сосредоточить свои усилия на установлении мира, а не поддерживать дальнейшую эскалацию.

Во-первых, у европейцев много причин для того, чтобы обзавестись оружием, похожим на «Орешник». Но в самое ближайшее время у них это не получится, не хватит технических возможностей. Им нужно сначала с американцами как-то разбираться, Гренландии помогать. Собственно, это было предсказуемо. Потом они посмотрели, как наша ракета работает по военно-промышленному комплексу Украины. Это тоже их вдохновило, видимо. Но создать в ближайшее время аналог «Орешника» — это фантастическая идея, у них это не получится 100%, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что разработка ЕС подобного оружия против России окажется бесполезной. По словам депутата, российская военная наука и техника стремительно развиваются, создаются более передовые и мощные системы вооружения, чем «Орешник», и это касается даже неядерных вариантов.

ЕС находится в положении догоняющего, опаздывает на много лет. Пусть создают, пытаются, больше тратят денег, забирают их у своих налогоплательщиков. Вместо того чтобы продвигать какие-то мирные инициативы, они продолжают усиливать очередной виток эскалации. Что на это можно сказать? Это неумные политики с совершенно неуемными амбициями, ничем не подкрепленными. Ни делом, ни словом, — добавил Колесник.

Парламентарий считает, что президент Франции Эммануэль Макрон, делая громкие заявления о разработке аналога «Орешника», стремится повысить свой рейтинг, который упал до критического уровня. По мнению депутата, это больше желание Парижа привлечь внимание общественности, чем реальные планы по модернизации вооружения.

Ранее Макрон заявил, что Европа нуждается в вооружении, способном конкурировать с российским «Орешником». По его мнению, это оборудование необходимо для обеспечения надежной обороны ЕС.

