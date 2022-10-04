Песков отреагировал на заявления о принуждении РФ Армении вступить в СГ Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Москва вынуждает Армению вступить в Союзное государство РФ и Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очередной ерундой сообщения армянских СМИ о том, что Москва принуждает Армению вступить в Союзное государство РФ и Белоруссии, передает ТАСС.

Нет, это ерунда очередная, — сказал Песков.

Ранее в Женеве встретились глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его коллега из Армении Арарат Мирзоян. Стороны отметили важность усилий по урегулированию межгосударственных отношений и подписанию мирного соглашения. Азербайджанская сторона детально представила элементы мирного договора на основе пяти базовых принципов.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что и Азербайджан, и Армения стремятся к миру и процветанию. По его мнению, этого невозможно достичь, находясь в конфликте с соседями. Оверчук добавил, что каждое обострение обстановки на границе Азербайджана и Армении, а также использование сторонами неприемлемой терминологии тормозят переговорный процесс, но после паузы он возобновляется.

1 октября в Сети появилось видео, якобы снятое в Армении. На кадрах изображены, предположительно, азербайджанские военные, которые расстреливают армянских солдат, попавших в плен. В МИД Армении отреагировали на публикацию видеороликов, заявив о том, что видеозапись «стала свидетельством вопиющих военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана».

МИД Азербайджана ответил на обвинения армянского внешнеполитического ведомства в убийстве военнопленных ВС Армении, подчеркнув, что Ереван до сих пор не принял мер для предотвращения военных преступлений против азербайджанских солдат. Баку осудил попытки Армении «ввести в заблуждение» международное сообщество с целью «сокрытия своей ответственности» за совершенные преступления.