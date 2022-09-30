«Никому конфликт не нужен»: в РФ узнали о стремлении к миру Еревана и Баку Вице-премьер Оверчук: Армения и Азербайджан заинтересованы в мирном процессе

Фото: Социальные сети

Никому из присутствующих в регионе Южного Кавказа государств не нужен конфликт, государства заинтересованы в развитии коммуникаций и хотят участвовать в этом процессе. Такое мнение высказал в интервью «Российской газете» заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Он отметил, что и Азербайджан, и Армения стремятся к миру и процветанию, а этого невозможно достичь, находясь в конфликте с соседями.

На протяжении всей своей истории Южный Кавказ является <...> геоэкономическим узлом Евразии. Важно видеть главное — никому из присутствующих в регионе конфликт не нужен, все заинтересованы в развитии коммуникаций и хотят участвовать в этом процессе, — сказал Оверчук.

Он добавил, что каждое обострение обстановки на границе Азербайджана и Армении, каждое использование неприемлемой одной из сторон терминологии или попытки входа новых участников тормозят переговорный процесс. Однако после паузы он возобновляется.

Из постоянного общения со своими коллегами знаю, что обе стороны искренне понимают и стремятся к миру и процветанию, чего невозможно достичь, живя в конфликте с соседями, — подчеркнул российский вице-премьер.

Также в рамках интервью Оверчук рассказал,что Армения в настоящее время находится в шаге от снятия транспортной блокады, сдерживающей ее экономический рост. Также он отметил, что в ходе переговоров трехсторонней рабочей группы по разблокировке сообщения на Южном Кавказе с участием Азербайджана, Армении и России, у сторон появилось видение маршрутов, при этом ни о каком «экстерриториальном коридоре», который мог бы ущемлять суверенитет какой-то из сторон, речи не идет.