Обстрелы Запорожской АЭС грозят глобальной катастрофой В Минобороны предупредили, что обстрелы Запорожской АЭС грозят глобальной катастрофой

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Обстрелы Запорожской АЭС, которые продолжаются со стороны Украины, способны привести к мировой техногенной катастрофе, заявляют в России. С подобными предупреждениями в последние дни выступили представители Минобороны, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об обстреле электростанции 7 августа. Тогда была повреждена высоковольтная линия, а персонал вынуждено снизил мощность двух энергоблоков. Генерал назвал атаку украинской стороны актом ядерного терроризма.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее предупредил, что авария на ЗАЭС несёт угрозу всему миру непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями.

В случае аварии на Запорожской АЭС произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме, — подчеркнул генерал.

По его словам, в зоне радиационного заражения окажутся не только девять близлежащих областей Украины, но также территория ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии. По его словам, непригодными для судоходства станут Чёрное море и пролив Босфор.