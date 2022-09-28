«Нужны еще усилия»: Песков о зерновой сделке Песков: нужны еще усилия по зерновой сделке, чтобы грузы отправлялись в беднейшие страны

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Нужны дополнительные усилия со стороны ООН и стран-гарантов для выполнения зерновой сделки, чтобы получателями грузов становились беднейшие страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия заинтересована в выполнении сделки, передает РИА Новости.

Разумеется, все заинтересованы в том, что она (сделка) работала, но чтобы работала ради своей изначальной цели, ради того, чтобы зерно пошло на рынки беднейших стран. Соответственно, необходимы дальнейшие усилия совместные, и ООН, и гарантов этой сделки, направленные на то, чтобы получателями в основном становились беднейшие страны, — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза должны начать публиковать схемы доставок продовольствия в бедные страны после того, как корабли прибывают в ЕС. Это должно стать доказательством слов лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что большинство поставок зерновых с Украины, обеспеченных при участии ЕС, предназначены для бедных стран.