Атомная и гидроэнергетика останутся основой мирового энергобаланса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала «Энергетическая политика». По его словам, это надежные источники генерации с низким уровнем выбросов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа сталкивается с энергетическим кризисом из-за ставки на возобновляемые источники. Он раскритиковал строительство ветряных электростанций, призвал открывать энергозаводы и развивать атомную энергетику.

До этого бывший министр финансов немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Матиас Бродкорб обратил внимание на то, что разрыв связей с Россией привел Евросоюз к рискованной зависимости от Соединенных Штатов в энергетической сфере. По его словам, это вынуждает Брюссель идти на уступки по важнейшим темам, в том числе касающимся притязаний на Гренландию.