Новак назвал возможные последствия введения потолка цен на нефть из России Вице-премьер Новак: потолок стоимости на нефть из России вызовет рост мировых цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Введение потолка стоимости российской нефти может привести только к снижению инвестиций в отрасль в мире, что повлечет за собой рост цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что инициаторы идеи о лимите цен на нефть из России наступают на одни и те же грабли, устанавливая потолки нерыночными способами. Новак указал, что Москва не приемлет механизмы, задействованные в качестве ограничения на энергоресурс искусственным способом, передает РИА Новости.

Мы не приемлем те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен искусственным способом, нерыночным способом, определения цен странами-потребителями. <...> Это может привести только к мировому снижению инвестиций, дефициту в будущем соответствующих энергетических ресурсов. Это в свою очередь повлечет еще большее увеличение цен, — пояснил он.

Пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года, был принят Евросоюзом еще в июне. Установку потолка цен на российское сырье на уровне $60 за баррель ЕС, страны G7, а также Австралия согласовали на прошлой неделе.

Ранее газета Financial Times писала, что после вступления в силу ограничения цен на нефть из России у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров. Анкара требует нового подтверждения страховки, а страны Запада отказались страховать суда, которые перевозят российскую нефть в обход принятых мер.