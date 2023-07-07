Норвежские правозащитники стали нежелательными в России Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Human Rights House Foundation в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность норвежской правозащитной организации Human Rights House Foundation (HRHF), сообщает пресс-служба ведомства. В заявлении говорится, что организация получает иностранное финансирование и занимается дискредитацией российских войск. Кроме этого, HRHF обвинили в попытках дестабилизировать ситуацию в России и привести страну к расколу.

По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательными на территории Российской Федерации деятельности международной организации Human Rights House Foundation, Норвегия, а также входящих в созданную HRHF международную сеть так называемых «Домов прав человека» (иностранные неправительственные организации), — заявили в Генпрокуратуре РФ.

Под связанными с организацией иностранными НПО подразумеваются The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House («Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова»), Educational Human Rights House Chernihiv («Образовательный дом прав человека Чернигов»), Human Rights House Tbilisi («Дом прав человека Тбилиси»), Human Rights House Crimea («Дом прав человека Крым») и Human Rights House Yerevan («Дом прав человека Ереван»).

Ранее Министерство юстиции России включило Всемирный фонд дикой природы (WWF, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень нежелательных организаций. До этого организацию признали иностранным агентом за попытки повлиять на решения властей России и распространение о них негативной информации.