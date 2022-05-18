В КПРФ назвали сильные качества Слуцкого и сравнили его с Жириновским Пресс-секретарь КПРФ Ющенко назвал сильные качества Слуцкого и сравнил его с Жириновским

Леонид Слуцкий / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий имеет большую депутатскую школу, активно занимался международной деятельностью и тесно общался с Владимиром Жириновским, заявил NEWS.ru пресс-секретарь партии КПРФ Александр Ющенко. Тем не менее, по его словам, неправильно говорить о том, станет ли Слуцкий заменой Жириновскому, потому что бессменного лидера фракции невозможно заменить.

Жириновский — это Жириновский. Я думаю, его никто не заменит. Слуцкий имеет большую депутатскую школу организационную, занимался международной деятельностью. Собственно, Жириновский большое значение уделял геополитике. В этой связи Слуцкий прошёл большую школу и тесно общался с председателем партии. Много от него что набрал, — заявил Ющенко.

Пресс-секретарь партии КПРФ напомнил, что Жириновский всегда хорошо относился к Слуцкому. Он считает, что в своих выступлениях лидер ЛДПР подразумевал Слуцкого на высоких партийных постах.

Слуцкий имеет большой политический опыт, он имеет влияние. На счёт замены Жириновскому не буду говорить, потому что Жириновский — это Жириновский, — подытожил Ющенко.

Депутаты ЛДПР избрали Леонида Слуцкого новым лидером фракции в Государственной думе. С 2011 года и до своей смерти партией руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года.

В составе фракции ЛДПР Слуцкий заседает в Госдуме с 1999 года. С 2014 года он находится под санкциями Евросоюза и США, как объясняли в партии, «за активную поддержку Новороссии».