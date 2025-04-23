Матвиенко оценила идею размещения европейских войск на Украине Матвиенко: РФ никогда не поддержит идею размещения европейских войск на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Россия никогда не будет участвовать в переговорах, где обсуждается идея размещения европейских войск на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам во время рабочего визита в Республику Коми. Она подчеркнула, что эта инициатива неприемлема для Москвы и у нее нет никаких шансов на успех, передает ТАСС.

Что касается размещения европейских войск на Украине — ни за каким переговорным столом, ни на каких переговорах Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения. Это неприемлемо для нас, и шансов на успех эта инициатива не имеет никаких, — сказала сенатор.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что упорное стремление президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирные переговоры напрямую продиктовано позицией европейских лидеров. По словам сенатора, за «неуступчивостью» Киева стоят Париж и Лондон, которые обещают бессрочную поддержку и новые военные поставки.

До этого стало известно, что министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли запланированные переговоры по урегулированию конфликта. Причиной стал отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать во встрече.