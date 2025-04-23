Главы МИД четырех стран перенесли встречу по Украине из-за Рубио Главы МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины перенесли встречу в Лондоне

Фото: Kira Hofmann/www.imago-images.de/Global Look Press

Марко Рубио

Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли запланированные переговоры по урегулированию конфликта, сообщает телеканал Sky News. Причиной стал отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать во встрече.

По данным источника, вместо этого стороны запланировали переговоры между чиновниками ряда стран. Как сообщает телеканал, глава МИД Украины Андрей Сибига все еще должен быть в Лондоне и, возможно, проведет встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Ранее The Washington Post сообщила, что специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф не будет присутствовать на переговорах по украинскому кризису в Лондоне, которые пройдут 23 апреля. Планировалось, что там соберутся европейские представители для обсуждения шагов по урегулированию ситуации.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Рубио и Уиткофф не поедут на встречу в Лондоне по Украине из-за нежелания администрации Дональда Трампа принимать во внимание условия Киева. По его словам, это может указывать на то, что Вашингтон считает Украину недоговороспособной.

США, по данным журналистов, намерены признать территорию Крыма российской. Эту же позицию американские представители должны были продвигать на встрече в Лондоне 23 апреля. Однако перед переговорами Зеленский выступил с публичным осуждением. По его словам, Киев никогда не примет факт, что Крым является регионом РФ.