«Свирепо следуют графику»: сенатор об обсуждении статуса Курил с Токио Сенатор Карасин: Россия не будет вести переговоры по Курилам с Японией

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О переговорах с Японией по мирному договору о статусе островов Курильской гряды не может идти и речи, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так сенатор отреагировал на недавнее заявление главы японского правительства Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему считает Курильские острова частью страны.

Нельзя сразу после заявления о намерении продолжать переговоры по мирному договору, тут же в течение одного дня менять позицию и опять говорить о том, что никаких разговоров о принадлежности четырех островов не может быть и речи: это все «незаконно оккупированные территории» и так далее. Это исключает первое заявление, после таких заявлений даже мысли о продолжении переговоров ни у кого не появится с российской стороны, — сказал он.

8 февраля Кисида заявил в парламенте страны, что позиция Токио в отношении островов южной части Курил в будущем не изменится. Исходя из этого будут продолжаться переговоры о заключении мирного договора с Россией. Он добавил, что их основой станут договоренности, которые были достигнуты прежде.

Сенатор добавил, что в Японии должны быть более последовательны в определении своей позиции по отношению к России.

По его словам, «все заявления, которые носят нередко взаимоисключающий характер и противоречивы по сути, только будоражат воображение японской общественности и заодно вызывают эмоциональную реакцию в российском общественном мнении».

Карасин отметил, что нельзя свирепо следовать санкционному графику, который разрабатывают в НАТО и США. Такие действия ущербны для внешнеполитических позиций Токио и малоперспективны в целом, подчеркнул он.

Ранее экс-посол России в Японии Александр Панов заявил, что Токио вернул в оборот термин «незаконная оккупация» в отношении Курил с целью показать приверженность политике Запада.