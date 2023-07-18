В ГД рассказали, почему ВСУ снова атаковали Крымский мост Депутат Чепа связал атаку на Крымский мост с неудачами ВСУ в контрнаступлении

Фото: Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС

Усиленные атаки Киева на Крым и Крымский мост вызваны сложностями с контрнаступлением Вооруженных сил Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. Он уверен, что этим власти страны пытаются оправдать затраты западных союзников.

Это попытка Украины возместить неудавшееся контрнаступление, которое не могут реализовать уже несколько месяцев, чтобы оправдать те колоссальные затраты, которые несет Запад на покрытие этого конфликта, — заявил Чепа.

Депутат подчеркнул, что украинские власти продолжают шантажировать НАТО. Киев выпрашивает у Альянса ресурсы. Именно по этой причине он совершает атаки на Крым, заключил Чепа.

Ранее на теракт на Крымском мосту отреагировали в МИД Китая. Ведомство призвало избегать ударов по объектам гражданского назначения. В Китае отметили, что сторонам конфликта необходимо защитить мирное население, и выразили надежду на скорейшее завершение украинского конфликта.

Также ранее стало известно о состоянии девочки, оставшейся сиротой из-за теракта на Крымском мосту. Как рассказала главврач Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Елена Клещенко, состояние ребенка стабильное. По ее словам, пострадавшую могут перевести в клинику в Москве.