Стало известно о состоянии пострадавшей при теракте на Крымском мосту Врач Клещенко: состояние пострадавшей при взрыве на Крымском мосту стабильное

Фото: НАК РФ/ТАСС

Девочка, оставшаяся сиротой из-за теракта на Крымском мосту, находится в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости главврач Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Елена Клещенко. По ее словам, обсуждается вариант ее перевода в клинику в Москве.

Девочка — стабильная. Есть вариант перевезти ее в федеральную клинику в Москве. Вчера говорили, что при стабилизации состояния рассмотреть вопрос о переводе. Сегодня этот вопрос будем рассматривать, — сказала Клещенко.

Атака на Крымский мост произошла в районе трех часов ночи 17 июля. Сперва раздался один взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. В результате атаки надводных дронов погибли два человека — семейная пара, проживающая в Белгородской области, их 14-летняя дочь выжила, но получила ранения средней тяжести.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания пообещал, что Россия не оставит атаку Крымского моста украинскими дронами без ответа. Глава государства заявил, что поручил Минобороны РФ подготовить предложения по этому вопросу. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают, кто стоит за терактом на Крымском мосту, а также владеют информаций о причинах атаки.