МИД КНР отреагировал на теракт на Крымском мосту МИД КНР призвал избегать ударов по гражданским объектам после теракта на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

МИД Китая призвал избегать ударов по объектам гражданского назначения после теракта, совершенного на Крымском мосту в ночь на 17 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Мао Нин. Дипломат подчеркнула, что КНР выражает надежду на то, что конфликтующие стороны на Украине будут прилагать усилия по политическому разрешению кризиса и смягчению сложившейся ситуации.

Соответствующие стороны должны избегать нанесение ударов по гражданским объектам и объектам гражданской инфраструктуры, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право, — заявила

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), взрыв на Крымском мосту произошел в 3:05 мск. Он стал результатом атаки Вооруженных сил Украины с применением беспилотных надводных аппаратов. В результате взрыва погибла супружеская пара из Белгородской области, 14-летняя девочка получила ранения средней степени тяжести.

В настоящий момент ее состояние оценивается как стабильное. Родственникам погибших супругов выплатят компенсации и помогут с организацией похорон.