Родственники погибших в результате ЧП на Крымском мосту получат компенсации Гладков анонсировал выплату компенсаций родственникам погибших на Крымском мосту

Фото: kremlin.ru

Вячеслав Гладков

Родственники жителей Белгородской области, погибших в результате теракта на Крымском мосту, получат материальную помощь, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания. По его словам, которые приводит ТАСС, им также помогут с организацией похорон.

Связались с родственниками погибших, сейчас надо помочь привезти тела, организовать похороны. Область поможет, жду накладные по выплатам на двух погибших и на девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести, — заявил он.

Губернатор Белгородской области также отметил, что ему будут ежедневно докладывать о состоянии пострадавшего 14-летнего подростка. В случае необходимости девочка будет отправлена на лечение в Москву.

Представители Министерства здравоохранения России ранее заявили, что они держат на контроле оказание помощи пострадавшему ребенку. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов подчеркнул, что состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, помощь ей оказывается в полном объеме.

Как сообщалось ранее, в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека — мужчина и женщина из Новооскольского района Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков принес родственникам погибших свои соболезнования.