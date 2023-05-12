«Неохолокост»: Москалькова предложила уголовно наказывать за русофобию Москалькова предложила уголовно наказывать за русофобию

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что русофобия является самостоятельным составом преступления, поэтому за ее проявление необходимо ввести уголовную ответственность. По словам омбудсмена, которые приводит РИА Новости, страна имеет право выносить заочный приговор в отношении иностранцев, проявивших русофобию.

Русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно опасного деяния. Несмотря на то что субъектом этого преступления будут, как правило, иностранные граждане, проживающие на другой территории, мы имеем право сегодня по Уголовному кодексу выносить заочный приговор — и пусть они <...> несут ответственность за неохолокост, — сказала Москалькова.

Омбудсмен считает, что русофобия имеет идеологические корни и огромные негативные последствия для общества и государства.

Ранее депутат Ирина Яровая предложила дать законодательное определение русофобии и ввести уголовную ответственность за нее. C аналогичным заявлением на днях выступил член СПЧ Кирилл Кабанов.