«Нельзя молчать»: Миронов об обмене военнопленными Лидер «Справедливой России» Миронов: нельзя молчать о деталях обмена военнопленными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru раскритиковал органы власти за то, что они не осветили обмен военнопленными с Украиной. Он указал, что в Россию вернули 55 военнослужащих, освобожденных в результате переговоров с Киевом, однако детали об этом событии приходится узнавать из украинских СМИ. По мнению политика, на фоне молчания российской стороны информационное пространство заполняется мнениями и оценками, которые деморализуют страну.

Мы узнаем, что на обмен отправлены головорезы с «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена. — NEWS.ru), иностранцы, которым в ДНР вынесен приговор в виде смертной казни, снайперши с какими-то птичьими позывными. <...> Наши же ведомства молчат. А это плохо, — сказал Миронов.

Он добавил, что общество задает вопросы, а ответов нет. По его мнению, подробности попытается предоставить противник, чтобы «посеять сомнения, отчаяние и недоверие среди россиян».

Кто вернулся? Почему из огромного обменного фонда в восемь тысяч нацистов с украинскими шевронами решили менять тех, кого категорически отдавать нельзя было? Действительно ли на обмен нацисты выставили Медведчука, а мы на это согласились? — вопрошает он.

Миронов также подчеркнул, что «молчать нельзя, даже если правда горькая». Сейчас самое ценное — это доверие сограждан, заключил парламентарий.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине 215. Утверждается, что среди тех, кого получил Киев, оказались командиры батальона «Азов» Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина). По их данным, всего из плена освобождены 108 бойцов «Азова», при этом пять командиров батальона останутся на территории Турции до окончания боевых действий на Украине. Также утверждалось, что среди обменянных был и экс-депутат и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Позднее в российском военном ведомстве подтвердили возвращение 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Подробностей о возвращенных украинских бойцах не сообщается.