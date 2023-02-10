Небензя: Россия не отправила ни зернышка по продуктовой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не отправила ни зернышка по продуктовой сделке, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что это произошло из-за препятствий, которые создает Запад: речь идет об изъятиях и генеральных лицензиях, оформляемых на российские товары европейскими партнерами.

За уже более чем полгода действия меморандума Россия — ООН по этой линии не было отправлено ни одного зернышка и почти ничего из удобрений. И это несмотря на спрос и необходимость в российской продукции, что признают все, — сказал Небензя.

По его словам, незаконные односторонние санкции Запада, введенные против России, мешают реализации спроса.

Кроме того, Небензя указал на то, что говорить о перспективах включения поставок стали в «продуктовую сделку» рано. По его словам, это не имеет смысла обсуждать, пока не будет обеспечена полноценная реализация уже имеющихся договоренностей.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.