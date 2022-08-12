Небензя потребовал от Гутерриша объяснить суть предложения по ЗАЭС

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Антониу Гутерриш

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека организации Антониу Гутерриша разъяснений сути предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он потребовал пояснений по поводу такого периметра, сообщает РИА Новости.

Гутерриш прежде заявил, что следует согласовать на техническом уровне безопасный периметр вокруг АЭС.

Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром, — сказал Небензя.

Российский постпред также настаивает на том, что предложенная Гутерришем демилитаризация охраняемой российскими военным АЭС, сделает ее более уязвимой.

Ранее стало известно, что Василий Небензя заявил: если произойдет катастрофа на Запорожской АЭС, ответственность за это ляжет на западных покровителей Украины. Невозможно представить, каким окажется масштаб ядерной катастрофы, добавил он.