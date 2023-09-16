Небензя: Лавров выступит в ООН, где может участвовать Зеленский

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, в котором, как ожидается, также может участвовать президент Украины Владимир Зеленский, сообщил РИА Новости постпред РФ при международной организации Василий Небензя. По его словам, предстоящее заседание, вероятно, станет очередным «шоу с нулевым выхлопом», в котором главная роль будет отведена украинскому лидеру.

Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров, — сказал Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Украина получила от ООН около $1,8 млрд в 2023 году. По его словам, это на $1 млрд больше, чем помощь Афганистану, и на $300 млн больше, чем поддержка населению Сирии.

До этого постпред РФ при ООН назвал голословными обвинения в сексуальном насилии в адрес российских военных на Украине, содержащиеся в докладе специального представителя генерального секретаря международной организации. По его словам, обвинения должны подтверждаться фактами, которые в документе приведены не были. Небензя заявил, что Россия отвергает предъявленные обвинения.