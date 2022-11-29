«Не верю этому»: Зорькин о массовых заказных судебных решениях Глава КС Зорькин заявил, что не верит в массовые заказные судебные решения

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Зорькин

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что не верит в массовые заказные судебные решения. Во время выступления на Х Всероссийском съезде судей в Москве он отметил, что если в стране разрешается примерно 35 млн дел, то они не могут все разрешаться по указке заказчика.

Мы в первой части слушали доклады о том, что есть не без греха и в судейском сообществе, но давайте прислушаемся к тому, что если в стране разрешается примерно 35 млн дел и больше уже, и что, это все делается по указке заказчика? По указке Кремля, губернатора? Я этому не верю. Этого не может быть, — сказал Зорькин.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил тот факт, что граждане выигрывают споры в Конституционном суде России. На встрече с Зорькиным он заявил, что большая осведомленность людей о компетенции КС говорит о повышении правовой грамотности людей.

В свою очередь Зорькин отметил, что жалобы граждан становятся более грамотными: по его словам, если в 1990-е годы половина из примерно 19 тысяч обращений вообще не относилась к компетенции Конституционного суда, то сейчас люди знают, по каким именно вопросам следует туда обращаться.