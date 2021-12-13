Путин оценил ситуацию с количеством дел, выигранных в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин высоко оценил тот факт, что граждане выигрывают споры в Конституционном суде России. Большая осведомлённость людей о компетенции КС говорит о повышении правовой грамотности людей, заявил он на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, сообщает ТАСС.

То, что люди выигрывают, это очень хорошо. Это говорит о том, что чем более профессиональными будут решения, тем больше будет доверия к судебной системе в целом. Поэтому это очень важно, — сказал глава государства.

В свою очередь Зорькин отметил, что жалобы граждан становятся более грамотными: по его словам, если в 1990-е годы половина из примерно 19 тысяч обращений вообще не относилась к компетенции Конституционного суда, то сейчас люди знают, по каким именно вопросам следует туда обращаться.

Ранее глава Конституционного суда заявил, что в период кризиса, во время пандемии коронавируса, у власти может возникнуть большой соблазн вторгнуться в сферу прав человека. По словам Зорькина, государство может использовать расплывчатую формулировку части 3 статьи 55 Конституции о введении ограничений для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, чтобы установить ещё больше ограничений. Он подчеркнул, что вводимые меры для борьбы с пандемией не должны противоречить защите конституционных ценностей и быть соразмерными степени опасности.