«Не надо выносить ссор из избы»: депутат о законе против гей-пропаганды Депутат Лантратова высказалась по поводу запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Яна Лантратова в беседе c NEWS.ru объяснила цель законопроекта направленного против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Лантрапова отметила, что данный закон является реакцией на многочисленные обращения российских граждан. Она добавила, что никого не осуждает, но против того, чтобы нетрадиционная сексуальная ориентация считалась нормой.

Мы давно начали работать над данным законопроектом. Это реакция на многочисленные обращения представителей родительского сообщества. Да и сами мы родители, поэтому всецело разделяем их обеспокоенность. Лично я никого не осуждаю, но мне бы не хотелось, чтобы моему сыну нормой представляли то, что нормой не является. Своим законопроектом мы встаем на защиту традиционного состава семьи, — сказала депутат.

Лантрапова напомнила, что большинство россиян поддержали поправки в Конституцию, которую предложил президент — о признании брака союзом мужчины и женщины. По мнению парламентария, запрет пропаганды лишь «обозначит некоторые границы общественной коммуникации».

Не надо выносить из избы. Хотелось бы, чтобы уровень культуры, который транслируется в том числе и с экранов кинотеатров был гораздо выше. И я вижу, что некоторое напряжение возникло в обществе, связанное с внесением нашей инициативы. Пишут, что это приведет к запрету «Лолиты», ограничению Netflix и главное — журналисты почему-то напряглись, — добавила она.

По ее словам, пропаганда часто осуществляется через небольшие малоизвестные ресурсы. На некоторых сайтах распространяется пропаганда педофилии, как формы сексуальной ориентации и прав ребенка на выбор сексуального партнера. Есть инструкции по совращению детей, манифесты педофилов. «Это пугает», — сообщила Лантрапова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России необходимо укреплять институт семьи, окружать близких заботой и вниманием. Он отметил, что с выходом РФ из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в стране однополые браки.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и для всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.