«Западные ценности провалились»: Володин о семье, любви и верности Спикер ГД Володин: России необходимо укреплять институт семьи вопреки западным ценностям

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Вячеслав Володин

России необходимо укреплять институт семьи, окружать близких заботой и вниманием, написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале по случаю празднования первого официального Дня семьи, любви и верности 8 июля. Он подчеркнул, что с выходом России из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в стране однополые браки.

В этом году праздник впервые отмечается официально. Замечательно, что он появился! <...> Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились, — написал он.

Также он обратился к читателям с вопросом, «правильным ли будет введение запрета в России пропаганды нетрадиционных ценностей».

28 июня президент России Владимир Путин «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» подписал указ о назначении нового праздника — Дня семьи, любви и верности. Он отмечается 8 июля.

Позже группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение новый законопроект, который предлагает сделать День семьи, любви и верности выходным. Отмечается, что он позволит россиянам провести время с родными и близкими, что «поспособствует укреплению семей».

Однако депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что 8 июля вряд ли станет выходным днем, так как в Трудовом кодексе уже закреплены 14 праздничных календарных дат. Она отметила, что это один из самых больших пакетов выходных дней среди европейских стран.