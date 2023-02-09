В МИД объяснили, почему говорят на языке сарказма с антипартнерами Захарова объяснила, что на заявления антипартнеров невозможно реагировать без иронии

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

На некоторые заявления «антипартнеров» невозможно реагировать, не использовав иронию или сарказм, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в проекте «360» «Жеребцова и точка». Она пояснила, что ирония — это закономерная реакция МИД РФ на неадекватные высказывания.

Есть так называемые партнеры, многие из которых теперь, к сожалению, уже стали антипартнерами, реакции на заявления которых могут быть только исключительно ироничные. Потому что это запредельный уровень, иногда неадекватно. И все хотят реакцию. Но реакцию можно выдать только таким способом. Поэтому вы не ориентируйтесь на мнение ханжей. Не надо быть ханжами, я считаю, — пояснила представитель МИД.

По мнению Захаровой, говорить на языке дипломатов в социальных сетях не имеет смысла. Читателям будет неинтересен текст, полностью состоящий из канцеляризмов. Поэтому иногда ирония бывает уместна, если умело использовать факты, хорошо владеть языком и обладать историческими знаниями, считает она.

Видите, как Сергея Викторовича Лаврова просто разбирают на цитаты с такими очень интересными, яркими, точечными попаданиями в суть вопроса за счет цитат, сравнений, исторических параллелей, ну или просто использования наших идиоматических выражений, — заключила Захарова.

Ранее Захарова ответила на слова верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о мотивах запрета российских СМИ. По ее мнению, действия европейских властей «заиграли новыми красками с оттенками неадекватности».