Названо число потерпевших после теракта в «Крокусе» ТАСС: более 1,7 тысячи человек признали потерпевшими после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Свыше 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити холл», сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ. Также в ведомстве рассказали, что всего было проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.

В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические, — говорится в документе.

Теракт в Подмосковье был совершен вечером 22 марта. Несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.

21 мая стало известно, что четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» отказались обжаловать постановления о продлении им срока содержания под стражей. Согласно картотеке столичных судов общей юрисдикции, другие фигуранты оспорили пролонгацию.