Экс-постпред России при ЕС назначен на новую должность Чижов назначен сенатором от Карелии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Чижов

Владимир Чижов назначен сенатором от Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков, подписавший соответствующий указ. Чижов покинул пост постоянного представителя России при Евросоюзе 26 сентября.

Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия, — говорится в указе.

Летом кандидатуру Чижова выдвинули в Совет Федерации от Карелии. СМИ ранее писали, что Чижов может занять пост сенатора в начале октября.

До этого дипломат подтвердил, что в скором времени покинет Брюссель по причине завершения своей командировки, которая продолжалась в течение 17 лет. Чижов ранее заявил, что Брюсселю необходимо пересмотреть свою позицию и вернуться к диалогу с Москвой, чтобы остановить деградацию отношений.