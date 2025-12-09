ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:50

Назван возможный срок подготовки выборов на Украине

Депутат Новиков: подготовка выборов на Украине может занять до одного года

Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Организация президентских выборов на Украине может потребовать до одного года, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, текущая политика Киева рискует привести к нелегитимным результатам избрания нового главы государства.

Переходный период, самое короткое время для которого — три-четыре месяца, необходим для того, чтобы восстановить на Украине элементарное подобие полноценной политической жизни. Только после этого с созданием прозрачной и понятной избирательной системы можно выходить на объявление выборов. При самых быстрых оперативных действиях этот процесс не может занять меньше чем полгода, а скорее год. Должна быть выработана соответствующая законодательная база, чтобы все политические силы, представляющие различные идеологические концепции, могли участвовать в выборах, — поделился Новиков.

Он подчеркнул, что некоторые из этих партий были ликвидированы в последние годы различными методами, включая бандеровские погромы и псевдоправовые процедуры, в результате которых была запрещена коммунистическая партия. Кроме того, по словам депутата, на Украине запрещена оппозиционная пресса.

Без того, чтобы вернуть эту ситуацию в нормальное русло, и без возможности возобновить деятельность СМИ, исповедующих разные идеологические концепции, без возможности вновь выступить в качестве политических партий тем силам, которые исповедуют не только бандеровскую или околобандеровскую идеологию, но и принципиально иную — социалистическую или коммунистическую, [проведение выборов невозможно]. Если условия для полноценного участия в выборах не созданы, тогда называть это избирательной кампанией сложно, и результаты считать легитимными тоже сложно, — заключил Новиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине настало время для проведения президентских выборов. По мнению политика, украинцы имеют право голоса, и недопустимо игнорировать процедуру выборов, ссылаясь на конфликт с Россией.

Украина
выборы
Госдума
президенты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Больше рычагов»: Каллас рассказала о возможностях ЕС надавить на Китай
В легких 11-летнего школьника нашли наконечник от ручки
В деле о продаже квартиры Долиной всплыли новые скандальные подробности
В ГД ответили, в каком случае выборы на Украине нельзя считать легитимными
Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов
Самозанятым сообщили приятную новость о больничных
Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды
Путин назвал качество, которое объединяет россиян
Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»
Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера
Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке новостройки
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары
Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии
У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей
Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных
Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав
«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Матвиенко встретилась с героями СВО
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.