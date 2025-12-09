Организация президентских выборов на Украине может потребовать до одного года, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, текущая политика Киева рискует привести к нелегитимным результатам избрания нового главы государства.
Переходный период, самое короткое время для которого — три-четыре месяца, необходим для того, чтобы восстановить на Украине элементарное подобие полноценной политической жизни. Только после этого с созданием прозрачной и понятной избирательной системы можно выходить на объявление выборов. При самых быстрых оперативных действиях этот процесс не может занять меньше чем полгода, а скорее год. Должна быть выработана соответствующая законодательная база, чтобы все политические силы, представляющие различные идеологические концепции, могли участвовать в выборах, — поделился Новиков.
Он подчеркнул, что некоторые из этих партий были ликвидированы в последние годы различными методами, включая бандеровские погромы и псевдоправовые процедуры, в результате которых была запрещена коммунистическая партия. Кроме того, по словам депутата, на Украине запрещена оппозиционная пресса.
Без того, чтобы вернуть эту ситуацию в нормальное русло, и без возможности возобновить деятельность СМИ, исповедующих разные идеологические концепции, без возможности вновь выступить в качестве политических партий тем силам, которые исповедуют не только бандеровскую или околобандеровскую идеологию, но и принципиально иную — социалистическую или коммунистическую, [проведение выборов невозможно]. Если условия для полноценного участия в выборах не созданы, тогда называть это избирательной кампанией сложно, и результаты считать легитимными тоже сложно, — заключил Новиков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине настало время для проведения президентских выборов. По мнению политика, украинцы имеют право голоса, и недопустимо игнорировать процедуру выборов, ссылаясь на конфликт с Россией.