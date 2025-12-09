Назван возможный срок подготовки выборов на Украине Депутат Новиков: подготовка выборов на Украине может занять до одного года

Организация президентских выборов на Украине может потребовать до одного года, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, текущая политика Киева рискует привести к нелегитимным результатам избрания нового главы государства.

Переходный период, самое короткое время для которого — три-четыре месяца, необходим для того, чтобы восстановить на Украине элементарное подобие полноценной политической жизни. Только после этого с созданием прозрачной и понятной избирательной системы можно выходить на объявление выборов. При самых быстрых оперативных действиях этот процесс не может занять меньше чем полгода, а скорее год. Должна быть выработана соответствующая законодательная база, чтобы все политические силы, представляющие различные идеологические концепции, могли участвовать в выборах, — поделился Новиков.

Он подчеркнул, что некоторые из этих партий были ликвидированы в последние годы различными методами, включая бандеровские погромы и псевдоправовые процедуры, в результате которых была запрещена коммунистическая партия. Кроме того, по словам депутата, на Украине запрещена оппозиционная пресса.

Без того, чтобы вернуть эту ситуацию в нормальное русло, и без возможности возобновить деятельность СМИ, исповедующих разные идеологические концепции, без возможности вновь выступить в качестве политических партий тем силам, которые исповедуют не только бандеровскую или околобандеровскую идеологию, но и принципиально иную — социалистическую или коммунистическую, [проведение выборов невозможно]. Если условия для полноценного участия в выборах не созданы, тогда называть это избирательной кампанией сложно, и результаты считать легитимными тоже сложно, — заключил Новиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине настало время для проведения президентских выборов. По мнению политика, украинцы имеют право голоса, и недопустимо игнорировать процедуру выборов, ссылаясь на конфликт с Россией.