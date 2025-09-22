«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 03:26

«Наступил переломный момент»: в РФПИ оценили ситуацию в США

Глава РФПИ Дмитриев: американцы начали распознавать ложные нарративы Байдена

Флаги приспущены, в память о Чарли Кирке по всему округу Колумбия Флаги приспущены, в память о Чарли Кирке по всему округу Колумбия Фото: Natascha Tahabsem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общественные настроения в Соединенных Штатах существенно изменились на фоне траурных мероприятий по консервативному политику Чарли Кирку, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х. По его словам, американцы начали распознавать ложные нарративы администрации экс-президента США Джо Байдена.

Панихида по Кирку прошла на стадионе State Farm, способном вместить 73 тыс. человек, и по данным организаторов, собрала более 100 тыс. участников. Журналисты Белого дома сообщали о практически полном заполнении арены.

Сегодня наступил переломный момент. Люди наконец-то распознают ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину. Партнерство левых с фейковыми новостями рухнет, — уверен Дмитриев.

Спецпредставитель президента России выразил уверенность, что все больше американцев стремятся к «правде, миру, безопасности и процветанию». Им становится чуждым все то, что является «глобалистской ложью».

Ранее сообщалось, что на церемонии прощания присутствовали высокопоставленные представители американской администрации. Мероприятие посетили президент Дональд Трамп, глава Пентагона Пит Хегсет, глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио и другие политики.

