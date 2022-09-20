«Настоящий патриот»: депутат Госдумы о погибшем Пускепалисе Депутат Госдумы Соловьев выразил соболезнования с связи с гибелью актера Пускепалиса

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Сергей Пускепалис

Депутат Госдумы Сергей Соловьев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью режиссера и актера, заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса. Парламентарий в разговоре с NEWS.ru назвал его настоящим патриотом. Депутат сообщил со ссылкой на СМИ, что ДТП произошло в тот момент, когда актер перегонял купленный для Донбасса бронемобиль.

Как член Комитета Госдумы по культуре я выражаю искренние соболезнования в связи с трагической гибелью режиссера и актера, заслуженного артиста Сергея Пускепалиса. Я знаком с его творчеством и знаю, что он был прекрасным человеком, милосердным и мужественным, настоящим патриотом своей страны. В СМИ пишут, что ДТП произошло, когда он перегонял купленный для Донбасса бронемобиль. Очень жаль. Светлая память и сил родным и близким пережить трагедию, — отметил Соловьев.

По информации полиции, 20 сентября около 11:00 мск в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек был госпитализирован. Позднее стало известно, что одна из жертв аварии — Пускепалис. Кадры с места ДТП были опубликованы в Сети.