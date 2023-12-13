«Насильно втянули»: Захарова указала, кто еще пострадал от властей США Захарова: США насильно втянули американцев в «украинскую историю»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Власти Соединенных Штатов не спрашивали у американцев, хотят ли они помогать в «украинской истории», заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, граждан США просто поставили перед фактом и насильно втянули в происходящее.

А нужно ли американцам дальше тянуть всю эту украинскую историю? Там значительная часть общества изначально не собиралась не то, чтобы поддерживать, а вообще как-то с этим солидаризироваться и в этом участвовать, она была втянута буквально насильно. Сопротивлялась до последнего, но была втянута. И второй момент: их вообще никто не спрашивал, — подчеркнула дипломат.

Захарова обратила внимание, что президент США Джо Байден ни до выборов, ни после не давал своим избирателям никакой обратной связи по вопросу Украины. Глава Белого дома, продолжила она, просто частично ввел людей в планы Вашингтона.

Ранее Захарова выразила мнение, что на Украину легла черная метка в виде кровавого джокера. По ее словам, украинский народ будет нести колоссальное бремя всего того, что президент Владимир Зеленский наворотил в стране. Дипломат также предложила включить в школьную программу историю о том, как процветающая страна утратила все безвозвратно. Она отметила, что Украина вышла из состава СССР абсолютно благополучным государством, с богатейшими природными запасами, без единого конфликта и многонациональным народом.