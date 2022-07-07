«Мало не покажется»: Нарышкин о планах Польши на западную Украину Нарышкин: планы Польши на западную Украину опасны для всей Европы

Фото: duma.gov.ru

Сергей Нарышкин

Желание Польши вернуть контроль над западной Украиной опасно для всей Европы, поскольку может усложнить обстановку на континенте, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР и Комитета госбезопасности Белоруссии. По его словам, которые цитирует ТАСС, Москва внимательно следит за развитием ситуации.

Это опасно для Украины и всей Европы. Дело в том, что на Европейском континенте существует довольно много точек, где соседи молча претендуют на территории соседних государств. Поэтому если Польша откроет ящик Пандоры, то мало никому не покажется, — сказал Нарышкин.

Он отметил, что политика Польши является отражением ее амбиций по отношению к той части территории, которую сейчас занимает Украина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет вынуждена отреагировать на желание Польши получить Западную Украину, так как это может сказаться на безопасности страны. Он подчеркнул, что для Белоруссии недопустимо, чтобы ее окружили поляки.