Нарышкин: неонацизм на Украине несёт угрозу не только России, но и Европе Нарышкин рассказал, что новый очаг неонацизма угрожает не только России, но и всей Европе

Фото Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очаг неонацизма, возникший на Украине, несёт угрозу не только для России, но и для всей Европы, заявил на открытии историко-документальной выставки «Операция „Ледоруб“» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва намерена «искоренять нацизм в любых его проявлениях», тогда как Лондон и Вашингтон открыто действуют на стороне неонацистского киевского режима.

Новый очаг неонацизма представляет угрозу не только для Украины, не только для России, но и для всей Европы, — подчеркнул Нарышкин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нападение на российского посла в Варшаве Сергея Андреева в Польше отражает «курс Запада на реинкарнацию фашизма» и неонацизма. В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в том, что Европа после Второй мировой войны прошла денацификацию, поводом к чему стало решение мэра Праги Зденека Гржиба лишить маршала Ивана Конева статуса почётного гражданина города. Медведев обвинил Запад в лицемерии, отметив, что Гитлер и гауляйтер Судет в других чешских городах до сих пор «пользуются почестями», которых намерены лишить советского маршала.