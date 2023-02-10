Нарусова рассказала, что ждет от послания Путина Федеральному собранию Сенатор Нарусова: грядущее послание президента будет схоже с новогодним поздравлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Грядущее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет походить по тональности на его новогоднее поздравление россиянам, считает сенатор Людмила Нарусова. В беседе с НСН она также добавила, что членам Совета федерации пока не объявляли дату обращения главы государства.

Я думаю, что после новогоднего поздравления российскому народу что-то будет в такой же тональности, — отметила парламентарий.

Новогоднее обращение президент Путин произнес в окружении военнослужащих, напомнило издание. Тогда речь шла о спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль своевременно сообщит о дате послания президента Федеральному собранию. Так он прокомментировал сообщения о том, что мероприятие может состояться 20–21 февраля.

Изначально ожидалось, что Путин выступит с посланием 27 декабря, но этого не произошло, обращение президента перенесли на 2023 год.

Представитель Кремля сообщил, что это связано с напряженным графиком главы государства. Кроме того, по словам Пескова, из-за динамики событий трудно выбрать конкретную дату выступления. Однако он уточнил, что работа над подготовкой послания не прекращалась.