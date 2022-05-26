Набиуллина: прогноз по инфляции в 2022 году может быть снижен

Эльвира Набиуллина / Фото Центральный банк РФ

Банк России может снизить прогноз по годовой инфляции с текущих 18–23%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Ассоциации банков России (АБР), передаёт ТАСС. По словам Набиуллиной, новые расчеты Банк России может предоставить уже в июне. Также она добавила, что ЦБ в июле обновит прогноз по росту экономики РФ на 2022 год.

Мы видим, что инфляция идет ниже нашего базового прогноза, который мы делали в апреле. Мы тогда на конец этого года давали диапазон 18–23%. Сейчас считаем, что этот диапазон будет снижен, но до какой степени — мы будем обсуждать, и, может быть, в июне попробуем дать прогноз на 2022 год, — сказала она.

Помимо этого, изменения могут быть внесены и в прогноз по динамике ВВП России на этот год.

Сегодня днём в ходе встречи АБР Набиуллина предупредила, что российская экономика входит в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в финансовых ресурсах. По её словам, ближайшие кварталы будут непростыми — пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что по итогам 2022 года инфляция в стране не должна превысить значения в 15%. Он также добавил, что рост цен в России на данный момент замедлился. Помощник президента РФ Максим Орешкин также спрогнозировал, что российская инфляция к концу года не превысит 15%.