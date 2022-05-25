Путин спрогнозировал уровень инфляции к концу года Путин: по итогам 2022 года инфляция не должна превысить 15%

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Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2022 года инфляция в стране не должна превысить значения в 15%. Он также добавил, что рост цен в России на данный момент замедлился. Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин также спрогнозировал, что российская инфляция к концу года не превысит 15%.

По итогам 2022 года инфляция не должна превысить 15%, — сказал Путин.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что нижняя точка спада экономики РФ придётся на IV квартал 2022 года. По её словам, риски раскручивания инфляционной спирали снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений: люди предполагают, что в дальнейшем цены уже не будут расти так быстро.

Ранее сообщалось, что укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью». По мнению экспертов, это может привести к росту цен.