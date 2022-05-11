В Центробанке отчитались о международных резервах России В Банке России сообщили, что международные резервы России в апреле снизились на 2,2%

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Международные резервы России на 1 мая 2022 года составили $593,052 млрд, что на 2,2% (или на $13,357 млрд) ниже показателя на начало апреля. Об этом говорится в отчёте ЦБ о ежемесячных значениях.

1 апреля 2022 года международные резервы РФ составляли $606,409 млрд. На 1 мая 2021 года они достигали $590,476 млрд, сообщается на сайте регулятора.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что нижняя точка спада экономики РФ придётся на четвёртый квартал 2022 года. По её словам, риски раскручивания инфляционной спирали снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений: люди предполагают, что в дальнейшем цены уже не будут расти так быстро.

Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, в ходе международных санкций заблокирована почти половина от общего объёма госрезервов России — $300 млрд. Однако он заверил, что РФ не откажется от выполнения обязательств по госдолгу и будет погашать его в рублях до разморозки золотовалютных резервов.